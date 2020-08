Las 6 películas de Antonio Banderas para celebrar su 60 cumpleaños 

Antonio Banderas cumple el 10 de agosto 60 años y no podíamos pasar por alto esta ocasión para celebrar la carrera artística de uno de los actores españoles más conocidos dentro y fuera del mundo hispanohablante.

Celebrar su vida en tan solo seis películas ha sido todo un reto debido a la prolífica carrera de este malagueño, quien ha participado en más de 100 rodajes y quien también se ha desempeñado como actor de teatro, productor, director y hasta empresario.

Sus interpretaciones le han valido numerosos reconocimientos, incluyendo el premio de Mejor Actor del Festival de Cannes y nominaciones a los Oscar, a los premios Tony, Goya y Globo de Oro.

Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988)

Esta película no fue la primera colaboración entre Pedro Almodóvar y Antonio Banderas, ya que el director lo había dirigido en Laberinto de pasiones, Matador y Ley del Deseo, pero sí fue la primera oportunidad en que su trabajo en conjunto logró fama internacional.

Esta cinta, que recibió la nominación al Oscar como mejor película en lengua extranjera, cimentó las bases para lo que sería una larga colaboración entre ambos artistas.

Philadelphia (1993)

Su primer papel importante en Hollywood fue en una película que conmocionó a la sociedad del momento, ya que contaba la historia de un abogado homosexual que contrajo SIDA y por esta razón fue despedido del bufet donde trabajaba. Banderas interpretó al interés amoroso del protagonista, nada más y nada menos que Tom Hanks.

Desperado (1995)

Esta película hollywoodense de acción y suspenso fue su primer papel protagónico. En ella interpretó al mariachi, un pistolero en busca de venganza. Compartió pantalla con Salma Hayek y gracias a su interpretación se coronó como todo un sex symbol de los 90.

La piel que habito (2011)

Luego de más de una década de trabajar en películas en Hollywood, Banderas regresa a España de la mano de Almodóvar para interpretar uno de los papeles más incómodos y controversiales de su carrera. Si ya has visto esta cinta, sabes que no hay palabras para explicar la trama, y si no las podido disfrutar, te recomendamos que corras a verla.

Dolor y gloria (2019)

De nuevo de la mano de Almodóvar, Bandera consigue una nominación al Oscar como Mejor Actor por su trabajo en esta película. Este par español indetenible ha sabido plasmar en la gran pantalla la vida de un director de cine en decadencia, que a través de sus memorias logra enamorar a miles de espectadores a lo largo del globo.

El gato con botas (2011)

Los ojos de este tierno gato no son lo único que enamoran. La voz de Bandera le da el complemento perfecto a este querido personaje del cine animado. Hemos querido incluirlo para demostrar lo polifacético que ha sido este malagueño a lo largo de su vida.