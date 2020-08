Así surgió el iсónico sonido de la intro de Netflix

Corre el rumor de que Netflix tomó el sonido de una escena de la serie The House of Cards, en la que Frank Underwood (Kevin Spacey) da un golpe en la mesa. No obstante, la intro fue ideada antes del lanzamiento de dicho episodio.

El vicepresidente de producto de la popular plataforma, Todd Yellin, contó la fascinante historia detrás de la creación de la emblemática intro en una entrevista con el podcast Twenty Thousand Hertz.

En realidad, el tu-dum, que ya se convirtió en un signo identificativo de Netflix, fue ideado por el oscarizado ingeniero de sonido Lon Bender (Corazón valiente, El renacido, Drive).

Creó entre 20 y 30 conceptos de sonido para el proyecto, entre ellos... el balido de una cabra, lo que le pareció "divertido y peculiar" a Yellin y a sus colegas, o un sonido parecido al de las "burbujas de las profundidades del océano".

Luego, un grupo de enfoque tuvo que decidir entre cinco opciones. Asoció el icónico sonido con un "comienzo" y una "película", y lo calificó de "dramático" e "interesante". El famoso tu-dum consta del sonido de un anillo contra una caja de madera y un sample invertido de una guitarra eléctrica. Fue la pequeña hija de Yellin quien tomó la decisión definitiva, y tenemos suerte de que no haya ganado la cabra.