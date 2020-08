La modelo chilena Roxana Muñoz termina su polémico ayuno de 21 días

La mujer compartió su experiencia sobre el proceso en su cuenta de Instagram. Señaló que anteriormente ya había tenido una experiencia similar durante 11 días en un centro de ayuno en Costa Rica, al cual había llegado buscando una solución para su dañada rodilla.

La idea de este ayuno era que el cuerpo solo se dedicara a repararse y limpiarse, explicó la modelo en una publicación en Instagram, reiterando varias veces que su fin no era bajar de peso, sino más bien desintoxicar su cuerpo y sanarse de forma física y espiritual.

Durante 21 días, Muñoz ha ingerido solo agua. Aseguró que no sintió ningún malestar durante el proceso y que ni siquiera le dolió la cabeza, como sí le ha ocurrido a personas que se someten a otros tipos de ayunos, porque se hidrató lo mejor que pudo. La mujer estaba supervisada por Loren Lockman, el coach de salud que conoció en Costa Rica.

Entre otros detalles reveló que no utilizó pasta de dientes, jabón ni сhampú. "No pueden tomar nada que tenga calorías ni nutrientes, y el problema es que si usan algo que tenga nutrientes, van a ingerir nutrientes y no puede ser", explicó.

Las publicaciones en Instagram de la primera semana de su ayuno están llenas de entusiasmo y explicaciones de su decisión y estado físico. Sin embargo, con el paso de los días se puede ver que le falta energía para escribir y hablar, algo que confiesa el día 18.

Además se puede observar cómo cambió su apariencia durante el ayuno, aunque la modelo aseguró que es parte del proceso.

En sus vídeos, Muñoz aparece evidentemente débil y decaída, aunque asegura que se siente bien y no ha sentido ningún malestar. Esta dicotomía entre cómo se ve y el mensaje que transmite ha provocado que muchas personas critiquen su actuar y la práctica de ayunos que fomenta entre su seguidores.

Asimismo, Roxana compartió su primera comida después del ayuno. Comió un pedazo de sandía y reveló muy emocionada que nunca había disfrutado tanto.