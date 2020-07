Vídeo: Thalía se pone en la piel de Marilyn Monroe

En las imágenes, acompañadas del mítico tema I wanna be loved by you, Thalía protagoniza algunas de las películas más icónicas de Monroe.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Thalia (@thalia) 30 Июл 2020 в 2:54 PDT

El vídeo ha acumulado más de 500.000 reproducciones en menos de un día.

"La Marilyn mexicana", "OMG, ¡qué maravilla!", "siempre que la veo me acuerdo de ti", así fueron algunos de los comentarios en la divertida publicación.

Las aplicaciones de deepfake, que permiten al usuario convertirse en cualquier celebridad, también gozan de gran popularidad entre los famosos. Por ejemplo, el novio de Britney Spears, Sam Asghari, recientemente compartió con sus fans un vídeo en el que se puso en la piel de su pareja.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sam Asghari (@samasghari) 30 Июл 2020 в 2:10 PDT

"Samney Spears", comentó irónicamente.