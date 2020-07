Billie Eilish anuncia el lanzamiento de un nuevo tema: 'My Future' | Vídeo, foto

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish) 29 Июл 2020 в 11:45 PDT

"¿No me oyes? / No vuelvo a casa / ¿Entiendes? / He cambiado de planes", reza la letra del fragmento compartido.

La intérprete también publicó una imagen que podría pertenecer al nuevo vídeo musical.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish) 28 Июл 2020 в 10:57 PDT

Es probable que el melancólico tema forme parte del segundo álbum de estudio de Eilish, que debutó en 2019 con When we all fall asleep, where do we go? El disco estará acompañado de un documental sobre la vida de la popular artista californiana.

En febrero, Eilish presentó al público la canción No time to die, el tema principal de la nueva entrega de la franquicia James Bond, que saldrá a las pantallas en noviembre.