Mick Jagger: 6 veces en que el rockstar marcó la historia del fútbol

El líder de la icónica banda británica The Rolling Stones, Mick Jagger, no es conocido solo por su carrera artística, sino también por ser un peculiar fanático del fútbol. Fiel admirador de su selección y de clubs internacionales, tiene la fama de traer mala suerte a quienes apoya. En casi cada partido que asiste, su equipo pierde...

Mick Jagger efectivamente can't get no satisfaction en su pasión futbolística. De tanto coleccionar derrotas de sus equipos preferidos cuando concurre a los estadios para verlos jugar, ganó los apodos de 'gafe' (España), 'mufa' o 'yeta' (Sudamérica).

Independientemente del término según el país, lo cierto es que el vocalista de los Stones es considerado fuente de mala suerte para el equipo por el que alienta. Desde el Mundial de Fútbol de Francia en 1998 se ha convertido en una maldición; nadie quiere verlo sentado en su tribuna.