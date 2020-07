Jimena Barón, blanco de las críticas por promover la delgadez extrema | Fotos

"Les dejo esta última más bonita", comentó la intérprete en la publicación.

No obstante, los fans de la actriz no apreciaron su abdomen trabajado. En vez de esto, la acusaron de promover la anorexia y mentir a sus fans.

"No sé si es muy sano el mensaje de que se puede tomar vino y comer 'delivery' todos los días y estar así de flaca, porque no es cierto", comentó la usuaria melani.su.

"Es un muy mal mensaje para las adoleScentes, es verdad de tu belleza y tu talento, no te muestres así eso que haces puede traer trastornos alimenticios en las jóvenes", declaró, a su vez, el popular actor y cocinero Pablo Ruffa.

"¡Ya sabemos que no tienes panza, que tienes un cuerpazo! ¿Pero sabes qué provocas? Cuantas chicas vulnerables se deben estar cagando de hambre para lograr eso", exclamó, a su vez, la usuaria natyceparo.

Al mismo tiempo, algunos de los fans se pusieron del lado de Barón. "En serio no se puede ser tan desubicado para opinar... ¿Cuál es el problema con que sea o no flaca? ¿Qué te importa donde mete los ñoquis o el fernet? ¿Hay necesidad de decir que tiene una enfermedad?", declaró belu1008. "¡La piba tiene un cuerpazo! Y come bien de todo y hace ejercicios. Es genética. ¡No es piel y hueso para nada! Divina Jimena. Tenes un cuerpo natural", afirmó, a su vez, tamara_reichelt.

En cuanto a la propia artista, todavía no se ha pronunciado al respecto.