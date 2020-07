Cómo Justin Bieber llevó a Billie Eilish al borde de una terapia psicológica

Cuando Billie Eilish era apenas una adolescente llegó a obsesionarse con Justin Bieber, provocando una devoción obsesiva por el cantante canadiense. La canción As Long As You Love Me causaba un llanto profundo en Eilish en el año 2012 y, entonces, sus padres pensaron en llevarla a terapias.

"Recuerdo que la llevé a clase de baile cuando solo tenía 10 años y sonaba As Long As You Love Me en la radio mientras ella sollozaba. Luego de vuelta a casa pasó lo mismo. El vídeo de la canción... Billie hablando de lo mismo todo el día… Estaba muy entusiasmada cuando salió el tema y se pasaba todo el día llorando. Incluso pensamos en llevarla a terapia porque sentía mucho dolor con Justin Bieber", confesaron los progenitores de Eilish en el último episodio de su programa de Apple Music, Me & Dad Radio.

Para fortuna de Maggie Baird y Patrick O'Connell esta obsesión de su hija se trató solo de una etapa de la adolescencia, aunque duró lo suficiente como para considerar acudir a terapias psicológicas.

La misma Billie Eilish reconoció en el programa que eran épocas en que sentía mucho dolor, pero que esta etapa de su vida ya había pasado.

"Hubo un tiempo en el que lloré todos los días de mi vida, en concreto cuando tuve 13, 14 y 15 años. Todos los días lloraba. Aunque al llegar a los 17 y 18 ya apenas lo hacía. Estoy orgullosa de decir que ya apenas lloro, es algo que ya he superado y que fue un problema. No es que esté mal llorar, pero me siento más feliz en general y no me apetece hacerlo más", explicó Eilish.

Ambas estrellas se conocieron después de un tiempo en el festival de Coachella cuando la cantante estadounidense adquirió fama y juntos trabajaron en el remix Bad Guy, un éxito de Eilish.