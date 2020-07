Naomi Campbell publica fotos en las que posa desnuda en el metro de Nueva York

Según Campbell, la marca acabó por no publicar las fotos. En una de ellas, la modelo sostiene en sus manos un embrague rojo de Valentino sentada en una estación del metro neoyorquino. En otra instantánea, espera en el andén a que llegue el tren con una bolsa negra y, en la tercera, posa en un coche con un accesorio diferente.

Un portavoz de Valentino confirmó que las imágenes se sacaron en 2019, antes de que el brote de coronavirus se propagase por la metrópolis y causase numerosas víctimas mortales.

La reacción de los internautas a estas fotos no se hizo esperar. Muchos fans de la modelo alabaron su belleza y esbelta figura.

"Una reina. Fabulosa y fantástica", escribió alessandra.squitieri.

"Estás posando increíblemente con este bolso", elogió sounique473.

Estas imágenes pueden causar estupor no solo porque la modelo posó desnuda, sino también porque fue particularmente cautelosa en marzo del 2020 cuando vistió un traje protector para desplazarse en un avión de Los Ángeles a Nueva York en plena pandemia.

"No es un momento divertido, no es un momento humorístico, no estoy haciendo esto para reír. Así es como me siento cómoda viajando si tengo que viajar; estoy tratando de reducir mis viajes al mínimo", insistió en aquel entonces la modelo, citada por el medio Page Six.