Sylvester Stallone: de actor porno al duro de Hollywood, sus mejores películas | Vídeos

Michael Sylvester Gardenzio Stallone nació en Nueva York, Estados Unidos, el 6 de julio de 1946. Curiosamente, su debut cinematográfico, en momentos que sufría graves penurias económicas, lo hizo en una película para adultos llamada The Party at Kitty and Stud's (1970), conocida en español como El semental italiano.

Un año más tarde, hizo una breve aparición en el filme Bananas (1971), del reconocido cineasta estadounidense Woody Allen, en el que interpreta a un delincuente que ataca y roba a las personas de un autobús, entre los que se encuentra el propio Allen.

Ya en 1976, hace la primera película que le da reconocimiento internacional: Rocky, que dará lugar luego a una saga que continuó durante toda su carrera —Rocky II (1979), Rocky III (1982), Rocky IV (1985), Rocky V (1990), Rocky Balboa (2006), Creed (2015) y Creed II (2018)—.

Aquí puedes ver una de las escenas más recordadas de la franquicia, de la película Rocky II:

A Rocky le siguió una nueva saga conocida por todo cinéfilo, en la que Stallone interpreta al veterano de la Guerra de Vietnam John James Rambo. Inicio con First Blood (1982), y el éxito se continuó con otras cinco entregas: Rambo: First Blood Part II (1985), Rambo II y Rambo III (1988), John Rambo (2008) y Rambo: Last Blood (2019).

Una de los filmes más citados es Cobra, el brazo fuerte de la ley (1986), dirigida por George P. Cosmatos con las actuaciones de Stallone, Reni Santoni y Brigitte Nielsen, quien entonces era esposa del actor.

Demolition Man (1993) fue otro gran éxito del actor. La película fue dirigida por Marco Brambilla y protagonizada por Stallone junto a Wesley Snipes y Sandra Bullock, y está basada en la novela distópica Un mundo feliz de Aldous Huxley.

En Asesinos (1995), filme dirigido por Richard Donner, interpreta a un asesino a sueldo, y protagoniza la película junto a Antonio Banderas y Julianne Moore.

La escena del banco es una de las más recordadas de la película, mírala aquí:

Otro de sus éxitos fue Cop Land (1997), drama policíaco que interpretó junto a Robert De Niro, Harvey Keitel y Ray Liotta.

Y a ti, ¿cuál te gusta más?