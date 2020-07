La esposa de Will Smith desmiente haber tenido un romance con un cantante

Alsina aseguró haber estado con Pinkett Smith durante "años". En una nueva entrevista compartida con Angela Yee durante el programa The Breakfast Club aseguró que Will Smith aprobó esta relación debido a la transformación de su matrimonio en lo que describió como "una alianza de por vida".

Alsina destacó que "ama a la familia Smith como a la suya propia y que le había molestado el rechazo de esta relación por parte de la actriz estadounidense. Alsina conoció a Smith por medio de su hijo Jaden en 2015.

"Al contrario de lo que algunas personas pueden pensar, no soy un alborotador. No me gusta el drama. El drama en realidad me da asco. Durante años me había entregado por completo a esa relación, y realmente la amé profundamente y le tengo mucho amor", enfatizó el cantante.

Según Alsina, la ruptura del romance "casi lo mató".

"Nunca había estado enamorado de esa manera", afirmó el artista de R&B y hip-hop, y agregó que esta relación "le empujó a ser otra persona".

Los representantes de Pinkett Smith desmintieron las declaraciones de Alsina y señalaron que estas "no son en absoluto ciertas" cuando el periódico británico The Independent contactó con la artista.

Smith se casó con Pinkett en 1997 dos años después de divorciarse de la actriz Sheree Zampino.

Los rumores de que la pareja mantenía una relación abierta comenzaron a circular después de que Pinkett Smith declarase en 2013 a The Huffington Post que Will pertenecía a sí mismo y ella era su compañera. Dos años más tarde Pinkett precisó al periodista Howard Stern que su esposo era un hombre íntegro y tenía "toda la libertad del mundo".

No obstante, posteriormente la actriz llegó a descartar los rumores que circularon sobre ella y Will en su cuenta en Facebook.

"Will y yo podemos hacer lo que queramos, porque confiamos el uno en el otro para hacerlo. Esto no significa que tengamos una relación abierta... significa que tenemos una relación madura", escribió la estrella en la red social.

Jada Pinkett y Will Smith se conocieron después de que ella fracasase en el casting para interpretar el papel de la novia del personaje de Smith en la serie The Fresh Prince of Bel-Air, emitida en la década de 1990. La pareja tiene dos hijos: Jaden, nacido en 1998, y Willow, en 2000.