La periodista Nati Jota denuncia que fue víctima de ciberacoso sexual

Nati Jota publicó en su cuenta de Instagram el audio que llegó por privado como respuesta a una de sus stories publicadas anteriormente.

La periodista que tiene más de un millón y medio de seguidores en Instagram aseguró que de vez en cuando recibe este tipo de mensajes. Esta vez decidió publicarlo porque "es demasiado real".

"A los que no entienden al feminismo, ¿qué les genera este mensaje? Yo no puedo escucharlo una vez más de la angustia y el rechazo que me da, más allá de que sea para mí. ¿Ahora entienden a qué nos referimos con 'machirulo' y todo lo que no hay que ser? Aparte, la impunidad de mandarlo en un audio. El desprecio. La ira. ¿Por qué? Están locos", escribió la periodista.

La influencer decidió responder a los agresores por mensaje privado. Resultó que era un joven de 21 años: fue quien había enviado el mensaje cargado de insultos. "Se disculpó. Me dijo… no sé qué, excusas… Por suerte, no me siguió bardeando", comentó.

Agregó que el problema no radica en un solo hombre agresor sino en toda "sociedad enferma".

"Es una consecuencia de lo que todos también avalamos y vivimos tantos años", escribió Nati Jota.

La joven de 26 años declaró que "prefiere armar el debate y ojalá curar a un par más" y por eso publicó el mensaje.

"Suena bruto, porque esta misma manera de vernos es la que tienen los que nos violan y nos matan", finalizó la celebridad.