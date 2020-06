¿La Virgen María le prestó el vientre a Dios? La polémica entre Ricky Martin y un sacerdote

Ricky Martin tiene cuatro hijos —los gemelos Valentino y Matteo, una niña, Lucía y el recién nacido Renn—.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ricky (@ricky_martin) 23 Мар 2020 в 3:51 PDT

A la pregunta si le ofendía que se hablara de vientres de alquiler, el boricua contestó que tiene otra visión del asunto.

"Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre, y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia. Como tengo en su pedestal a María, la Virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo", comentó el artista el nacimiento de sus hijos.

Sin embargo, su opinión generó el rechazo de un sacerdote católico. Monseñor Leonardo J. Rodríguez Jiménez, un sacerdote de la parroquia María Madre de Misericordia en la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, publicó una respuesta dura en su cuenta de Facebook, señalando que normalmente no se mete en los temas del mundo del espectáculo, "pero los latinos tenemos un 'problema' y es que aguantamos hasta que nos tocan la madre".

El sacerdote expresó su desacuerdo con los métodos no naturales para traer niños al mundo y subrayó: "No se puede alquilar ni comprar una persona ni parte de una persona, precisamente porque es una persona y no una cosa".

El presbítero explicó que según la antropología cristiana el ser humano corresponde a la integridad del espíritu, el alma y el cuerpo. El cuerpo es un don de Dios y no se puede separar del espíritu y del alma.

En este sentido, "María no le prestó a Dios su cuerpo o su vientre porque los préstamos son por tiempo limitado, sino que le entregó toda su vida para siempre", escribió.

"María cuidó al Hijo que llevó en su vientre y lo acompañó en su crecimiento humano, no se lo entregó a un rico famoso para que lo criara en su palacio", señaló Mons. Rodríguez.

Agregó que como María se dedicó a su hijo y lo cuidó y por eso "la llamamos y es realmente Madre de Dios, no incubadora de Dios, ni vientre de Dios".

"Ricky Martin hace muchas obras benéficas (Dios se lo tenga en cuenta), pero por desgracia lleva tiempo usando su gran influencia mediática apoyando la agenda gay, abortista, etc. y para colmo se mete con la Virgen en una expresión que deja ver su ignorancia que se difunde grandemente como si fuera verdad. Da pena", comentó su publicación en un comentario para ACI Prensa.

La Iglesia Católica condena cualquier forma de inseminación y fecundación artificiales tachándolas de "gravemente deshonestas".