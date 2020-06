El show ¿debe continuar?: al menos 14 contagios de COVID-19 en programa de TV argentino

El viernes 12 y sábado 13 de junio se produjeron los contagios. El primer positivo fue el del productor del programa de entretenimientos emitido por Telefé. El canal inmediatamente activó el protocolo para hisopar a todos su "contactos estrechos"; pero a medida que fueron saltando nuevos positivos, la red pasó a ser amplia, más que estrecha.

Amigos, hasta el viernes podrán ver lo mejor de #ElPrecioJusto y luego nos tomamos un descanso hasta que podamos volver. Hay compañeros recuperandose, y eso es lo más importante ❤️ Cuídense 🙌🏻



Maldito Covid ☹️ pic.twitter.com/uNFnnU9X82 — Javi Fernandez 🎙 (@javifernandez) June 24, 2020

​Según consigna Página 12, fueron hisopados: las actrices Naira Awada, Florencia Otero y Silvina Escudero, el bailarín Gabo Usandivaras, los actores Gustavo Conti, Miguel Ángel Cherutti, las modelos Belén Francese y Melina Pitra, el humorista Pachu Peña, y hasta el novio de Lizy Tagliani, la conductora, con el que se abrazó, nylon de por medio.

Hermosa quédate tranquila todo estará bien relaja hace muchas cosas que te hagan bien así tus defensas se mantienen alta y pronto llevaremos más alegria a los que nos siguen. Te quiero https://t.co/KLG4OG30cm — Lizy Tagliani (@lizytagliani) June 24, 2020

​Todos ellos habían participado en las jornadas de grabación del programa. Algunos dieron negativo, otros aún esperan resultado, y a muchos el test le dio positivo. El 19 de junio Tagliani anunció a través de sus redes sociales que había dado positivo. En total hasta el momento son 14 las personas infectadas con COVID-19.

"El hecho de sentirme responsable de que puedo ser causante de que alguien por mi culpa se haya contagiado es muy estresante. A mí me duele mucho, no se me ocurriría herir a nadie. Es una sensación mía, un dolor que conozco yo y no puedo vivirlo de otra manera por ahora", escribió Tagliani en Twitter.

Telefe decidió sacar el ciclo del aire. "Basta ver el último programa estreno emitido para constatar que el protocolo sanitario brillaba por su ausencia", señalan en Página 12.

"Éramos 30 personas en un edificio enorme. Uno no se daba cuenta de los riesgos de un programa de entretenimiento en el momento. Hubo un acercamiento. Hay que reconocerlo", dijo Cherutti al programa de América TV Informados de todo.

ÚLTIMOS 3 PROGRAMAS DE #ElPrecioJusto (Y RECUERDEN AMIGUITOS, PASA TODA ESTA MERRRDA DEL CORONA BICHO Y @lizytagliani VUELVE CON TODO CON MÁS PRECIO JUSTO pic.twitter.com/Umc1PWVYnr — PABLO 🇦🇷 (@pablodaniel1978) June 24, 2020

​El precio justo no es el único programa donde no se cumplen las medidas; ciclos como El Gran Premio de la cocina o la nueva versión de Mamushka, "parecieran hoy ser formatos que encierran un riesgo innecesario".