Angelina Jolie explica por qué se divorció de Brad Pitt

La intérprete de Lara Croft declaró que se separó de Pitt en 2016 "por el bienestar de su familia".

Cabe recordar que Jolie es madre de tres hijos adoptivos: Pax, de Vietnam, Zahara —nacida en Etiopía— y Maddox, natural de Camboya.

Además, tiene tres hijos biológicos con Pitt: Shiloh, de 14 años, y los mellizos Knox y Vivienne.

"Fue la decisión correcta", afirmó la actriz, de 45 años, quien confesó que todavía "sigue centrándose en la curación de sus hijos".

"Algunos se han aprovechado de mi silencio, y mis hijos ven mentiras en los medios, pero les recuerdo que conocen su propia verdad y sus propias mentes. De hecho, son seis jóvenes muy valientes y muy fuertes", subrayó.

"Cuando son de otra raza o de un país extranjero, ese misterio, ese regalo, está muy presente. En cuanto a ellos, nunca deben perder el contacto con su origen. Tienen raíces que tú no tienes. Deben aprender a honrarlas", agregó la actriz.

A principios de junio, Jolie reveló en una entrevista con el medio francés Le Figaro los detalles de su relación y cómo superó la ruptura con Pitt.

"Fue un momento complicado. No me reconocía en lo que me había convertido. ¿Cómo decirlo? Era más pequeña, insignificante. Sentí una tristeza profunda y real, estaba herida", confesó.