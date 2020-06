Un estadounidense rompe un récord Guinness partiendo kiwis con una espada | Vídeos

En la grabación se puede ver cómo uno tras otro David Rush parte en dos la fruta que le tira su amigo Jonathan Hannon. Nada pudo impedirle batir el récord anterior de 35 kiwis: ni siquiera la resbaladiza superficie de un rola bola sobre el que se puso.

Este no es el único récord que marca en su vida. Tiene en su lista más de 150 récords Guinness rotos con el objetivo de promover la educación CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas del inglés).

Previamente Rush había realizado el mismo experimento, pero balanceándose sobre una pelota suiza. Este vídeo también lo subió a YouTube.

Además, este hombre apareció en el famoso programa de televisión America's Got Talent que atrae a un gran número de participantes, tanto de Estados Unidos como del extranjero, para que sorprendan al jurado con algún talento. No obstante, Rush no logró llevarse ningún premio porque fue eliminado.