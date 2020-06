Selfis millonarias: estas son las fotos más populares de Instagram

Pese a la creciente popularidad de aplicaciones como TikTok o Likee, Instagram sigue siendo una de las redes sociales más queridas por las celebridades. Sputnik te invita a ver algunas de las publicaciones más insólitas y con más 'me gusta' de esta plataforma.

La selfi más épica

Esta divertida foto, tomada por el actor y productor Bradley Cooper en la gala de los Óscar y compartida por la comediante Ellen DeGeneres, pronto dio la vuelta al mundo, y no es para menos: en una sola imagen se pueden ver a famosos como Brad Pitt, Julia Roberts, Jennifer Lawrence, Kevin Spacey o Meryl Streep.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow) 2 Мар 2014 в 7:10 PST

"Si Bradley tuviera los brazos más largos. La mejor foto de la historia", comentó Degeneres en tono de broma.

El récord de Rachel

La actriz Jennifer Aniston, que saltó a la fama tras interpretar a Rachel Green en la serie de televisión Friends, batió sin querer un récord Guinness al ganar más de un millón de seguidores en el menor tiempo.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 15 Окт 2019 в 6:03 PDT

La intérprete lo hizo al publicar tan solo una selfie en la que aparece junto a sus compañeros de la serie. Curiosamente, una vez publicada la imagen, la red social registró problemas técnicos debido al elevado interés de los usuarios por seguir la cuenta de Aniston.

Selena Gomez, una diva italiana

Esta publicación de la cantante y actriz Selena Gomez, compartida en julio de 2019, acumuló casi 15 millones de me gusta y miles de comentarios.

En la sensual foto, tomada durante un viaje a Italia, se puede ver a Selena posando a bordo de una góndola.

"Yo, tratando desesperadamente de parecerme a una película de Fellini", comentó la cantante en la publicación.

Beyonce, la diosa madre

Con esta insólita imagen, Beyonce anunció que estaba embarazada de gemelos. En la foto, que acumuló más de 11 millones de me gusta, aparece vestida con un velo transparente sobre la cabeza y con las manos sobre la barriga, frente a un altar de flores.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 1 Фев 2017 в 10:39 PST

"Hemos sido bendecidos dos veces. Estamos increíblemente agradecidos de que nuestra familia tenga dos nuevos miembros, y les agradecemos sus buenos deseos", declaró la intérprete de Crazy In Love.

El debut de Stormi Webster

La primera foto de la pequeña hija de Kylie Jenner, Stormi Webster, no dejó indiferente a nadie y se convirtió en la publicación más vista de Instagram en febrero de 2018.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner) 6 Фев 2018 в 1:14 PST

La hermana de Kim Kardashian, quien en ese entonces tenía 20 años, ocultaba su embarazo. La tierna imagen en la que Stormi agarra su pulgar acumuló los 15 millones de me gusta en poco más de 36 horas.

La última publicación de XXXTentacion

El rapero estadounidense XXXTentacion, cuyo verdadero nombre era Jahseh Dwayne Ondrey, fue asesinado a tiros en julio de 2018, en Miami.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MAKE OUT HILL (@xxxtentacion) 19 Май 2018 в 4:06 PDT

La última foto que publicó en su cuenta personal de Instagram se convirtió en una especie de homenaje al popular músico. Miles de fans siguen dejando comentarios en la imágen en blanco y negro, acompañada de la frase El amor es una guerra.

Esta es la foto más popular de Instagram, y te sorprenderá

En enero de 2019, una misteriosa cuenta compartió una foto de un huevo para batir el récord establecido por Kylie Jenner. En tan solo 10 días, comenzó a recibir alrededor de 20.000 me gusta por minuto.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eugene | #EggGang (@world_record_egg) 4 Янв 2019 в 9:05 PST

"¡Marquemos todos juntos un récord mundial dándole me gusta a esta foto superando a los de Kylie Jenner (¡18 millones!) ¡Eso está hecho!" aparece escrito en la fotografía del huevo.

Pero ¿quién está detrás de la enigmática cuenta? No es una celebridad, sino un empleado de la agencia de publicidad londinense The&Partnership, llamado Chris Godfrey, quien decidió compartir una foto de un huevo, porque "no tiene género, raza o religión. Un huevo es un huevo, es universal", así que no puede ofender a nadie.