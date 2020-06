¿Por qué HBO Max retira de su catálogo la película 'Lo que el viento se llevó'?

Si bien la trama principal de la película es la historia de Scarlett O’Hara y Rhett Butler, quienes se enamoran durante la guerra civil, este clásico también muestra la esclavitud que se vivía en esas épocas en EEUU, por lo que ha sido blanco de críticas durante décadas luego de su lanzamiento.

​Es así que luego de eliminar repentinamente esta película de su catálogo, un portavoz de HBO Max explicó a CNN que Lo que el viento se llevó es "un producto de su tiempo y describe algunos de los prejuicios étnicos y raciales que, desafortunadamente, han sido comunes en la sociedad estadounidense".

"Estas representaciones racistas estaban equivocadas en ese entonces y ahora, y sentimos que mantener este título sin una explicación y una denuncia de esas representaciones sería irresponsable", agregó el portavoz.

No obstante, el funcionario añadió que la película regresará a HBO Max "con una discusión de su contexto histórico y una denuncia de esas mismas representaciones" sin cambiar su creación original "porque de lo contrario sería lo mismo que afirmar que estos prejuicios nunca existieron".

"Si queremos crear un futuro más justo, equitativo e inclusivo, primero debemos reconocer y comprender nuestra historia", señaló.

El portavoz concluyó con la aclaración de que no se trata de una censura y solo se pide que transcurra un tiempo respetuoso para que "la película sea reintroducida en la plataforma HBO Max junto con otras películas que brinden una imagen más amplia y completa de lo que realmente fueron la esclavitud y la Confederación".

Esta decisión se produce tras la muerte del afroamericano George Floyd que ha generado indignación mundial. Sin embargo, también están los que consideran que borrar de la plataforma la película supone eliminar también a la primera mujer negra ganadora de un Óscar, Hattie McDaniel, por su papel como Mammy en la adaptación de la novela homónima de Margaret Mitchell.

​Tras la controversial decisión del canal estadounidense, la BBC también ha retirado Little Britain, que está basada en sketches cómicos que representan a personajes de diferentes razas, explicando que simplemente "los tiempos han cambiado desde la primera vez que se emitió Little Britain, así que ya no está disponible en el iPlayer de la BBC".