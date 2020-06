BlackoutTuesday, el día cuando la música se detiene en rechazo del racismo

La acción, llamada The Show Must Be Paused (El espectáculo debe detenerse), fue lanzada por dos mujeres, Jamila Thomas y Brianna Agyemang. En un sitio web explicaron, que es "una iniciativa creada por dos mujeres negras en la música observando el racismo y la desigualdad prolongados que existe desde la sala de juntas hasta el bulevar".

Explicaron, que es una oportunidad para interrumpir la semana laboral de una industria que se beneficia masivamente del arte y la cultura negra.

"No seguiremos haciendo negocios como de costumbre sin tener en cuenta las vidas de los negros", escribieron, y añadieron: "La industria de la música es una industria multimillonaria. Una industria que se ha beneficiado predominantemente del arte negro".

Según las autoras, es una oportunidad para que la gente de la música desconecte del trabajo y se reúna en apoyo de la comunidad afroamericana.

Muchas artistas, compañías musicales y los representantes de diferentes industrias del entretenimiento se unieron a la iniciativa.

Spotify ha añadido una pista de silencio de 8 minutos y 46 segundos a las listas de reproducción y podcasts seleccionados que marca el tiempo en que George Floyd fue asfixiado hasta la muerte por un oficial de policía.

La compañía discográfica Interscope Records no lanzará nueva música esta semana.

Universal Music Group ha anunciado el lanzamiento de un grupo de trabajo de inclusión.

El Warner Music Group está permitiendo a los empleados tomarse un día "para concentrarse en ayudarse a sí mismos y a los demás".

MTV "no celebrará ninguna reunión ni realizará ningún negocio... en solidaridad con nuestros colegas afroamericanos y sus seres queridos en todo el país", según Chris McCarthy, presidente del Grupo de Entretenimiento y Juventud de ViacomCBS.

Muchos artistas también publicaron los cuadrados negros en sus cuentas de las redes sociales.

"Esto no es un momento, es un movimiento", escribió Bella Hadid.

"Ahora es el momento de escuchar y apoyar", señaló Sofia Vergara.

"Trato de vivir mi vida para responder a la pregunta: "¿En qué puedo servirle?" He pasado los últimos días observando, escuchando y reflexionando sobre cómo utilizar mi privilegio y plataforma. Espero que #BlackoutTuesday nos dé a todos (especialmente en la industria musical) la oportunidad de tomar lo que estamos aprendiendo y ponerlo en acción el miércoles, y todos los días en adelante", escribió Katy Perry, al agregar que hizo donaciones a las organizaciones especiales.

Kylie Jenner, Rihanna, Christina Aguilera, Lele Pons, Danna Paola, Belinda, Karol G, Ana de Armas, Becky G, Camila Cabello, Demi Lovato, Cardi B, Georgina Amoros, Cristina Castaño, Ricky Martin, Bella Thorne, Emma Watson, están entre miles celebridades de la industria del entretenimiento que hicieron eco a la iniciativa.

Ariana Grande y Kim Kardashian pusieron el cuadrado negro como foto de perfil.

Asimismo se advierte a los participantes en #BlackOutTuesday que no incluyan el hashtag #BlackLivesMatter ya que entierra puestos vitales que mantienen a los manifestantes seguros e informados.

A la protesta se unieron miles de usuarios de las redes sociales, publicando los cuadrados negros en sus cuentas.