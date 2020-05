Qué ver en Netflix y qué se viene | Vídeos

Películas, series, documentales, dibujos. Netflix tiene contenidos para todos los gustos. La empresa estadounidense de contenidos comenzó en 1997, y al principio se dedicaba al servicio de alquiler de DVD vía correo postal.

Posteriormente, ante la nueva ola digital comenzó a producir sus propios contenidos y estrenó su primera serie original, la emblemática House of Cards en 2013, dirigida por David Fincher y protagonizada por Kevin Spacey.

Desde entonces, sus producciones se han vuelto un éxito con títulos como Thirteen Reasons Why y Stranger Things.

Aquí juntamos 10 de sus últimos estrenos que no puedes perderte.

10 títulos para ver en Netflix

Lenox Hill

Pero hay más. Al día con la situación sanitaria, Netflix estrena en junio Lenox Hill, una docuserie que sigue el trabajo de cuatro profesionales de la salud de un hospital de Nueva York y cómo lo equilibran con su vida profesional. ¡Mira el tráiler!

Los últimos días del crimen

Si lo que prefieres son las películas, y te gusta el cine distópico, tienes que ver Los últimos días del crimen, basada en la novela gráfica homónima de Rick Remender y Greg Tocchini.

Un atracador se une a un grupo de criminales que quieren para cometer el robo del siglo y el último crimen en la historia de los Estados Unidos, antes de que el gobierno active una señal que alterará las mentes cuando se intente cometer una conducta criminal.

Curon

Italiana, esta serie cuenta la historia de una mujer que regresa luego de 17 años a su pueblo acompañada por sus hijos gemelos. Sin embargo, pronto descubren que el lugar está maldito. ¿Quieres ver más? Te dejamos el tráiler.

F de Familia

La serie animada original de Netflix F de Familia estrena su cuarta temporada, donde la familia sigue enfrentando nuevas aventuras. Una serie que recuerda a Los Simpson y a Padre de Familia, pero con un particular sentido del humor que la hace única.

Keeping Up With The Kardashians

Entre sus nuevas incorporaciones está el emblemático reality show Keeping Up With The Kardashians de E! Channel, que desde junio pasa a ser parte de sus contenidos.

Así lo festejan los internautas fanáticos de la mediática familia.

hermanas van a subir keeping up with the kardashians a Netflix, viva la patria pic.twitter.com/6SqW3KqNTn — victoria 🐙 (@vickyviale) May 25, 2020

​Valeria

Desde su estreno fue un éxito en la plataforma. La serie española relata la historia de Valeria, una escritora frustrada que sufre el Síndrome del Impostor. Humor, romance y drama en una serie que promete que no se quedará en solo una temporada.

Control Z

Para el público adolescente y para todos los demás, Control Z es una excelente opción. Producida en México, la serie cuenta la historia de Sofía, una joven que junto al nuevo de la clase intentará revelar quién es el hacker que está haciendo público los secretos más íntimos de todos los estudiantes del colegio.

Fuerza Espacial

Fuerza Espacial es la historia de un general que, a su pesar, coopera con un científico excéntrico para dejar a la nueva agencia militar de Estados Unidos lista para el despegue.

Dulces Magnolias

Basada en las novelas de la escritora estadounidense Sherryl Woods, la serie Dulces Magnolias ilustra la vida de tres amigas que se apoyan entre sí para sobrellevar los dramas de las relaciones, la familia y el trabajo en el pequeño pueblo de Serenity.

Juicios Mediáticos

Para los fanáticos de los documentales, Netflix incorporó la serie documental Juicios Mediáticos, en la que se repasan algunos de los juicios más impactantes de la historia y se analiza el papel de los medios de comunicación en el veredicto de los jueces.