"No es mi responsabilidad": Billie Eilish publica un corto contra la humillación corporal

En el vídeo publicado, la intérprete de Bad Guy aparece vestida con una sudadera negra con capucha. Luego, se ve a Eilish quitarse la ropa antes de hundirse en agua negra. Las imágenes van acompañadas de un poderoso mensaje feminista contra la discriminación corporal.

"Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunas personas odian lo que me pongo, otras lo alaban, otras lo usan para avergonzar a otros, otras lo usan para avergonzarme, pero siento que estás mirando. Siempre", se escucha en la voz de Eilish.

Si lo que llevo es cómodo, no soy una mujer. Si me quito las capas, soy una puta... Si me pongo más, si me pongo menos, ¿quién decide en qué me convierte eso? ¿Qué significa eso? ¿Mi valor se basa solo en tu percepción? ¿O tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?", continúa la joven artista.

El vídeo vio la luz la primera noche de la gira mundial de Eilish Where Do We Go, en marzo de 2020. La ganadora de cinco premios Grammy es a menudo criticada por su físico y su manera de vestir. En particular, Eilish, que suele usar ropa holgada, recibió críticas al compartir por primera vez fotos en las que aparecía en traje de baño.