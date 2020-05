Foto: un perturbador detalle en una 'selfie' de JLo desconcierta a sus fans

La cantante estadounidense Jennifer Lopez compartió con sus seguidores de Instagram una sensual foto que tomó durante una rutina de ejercicios. Sin embargo, no se percató de que no estaba sola en el gimnasio.

En las imágenes compartidas, la artista posa frente al espejo. "Si no te reta, no te cambia", escribió en la publicación. No obstante, los fans de la diva del Bronx se dieron cuenta de un detalle totalmente aterrador: la cara de un misterioso hombre al fondo de la imagen.

El sujeto, que parece estar espiando a la cantante a través de la ventana, lleva una mascarilla protectora o se tapa la boca con las manos.

El perturbador detalle quedó perplejos a los seguidores de la artista. "¿Por qué hay un hombre al fondo?", "¿Qué es eso encima de su hombro derecho?", "¿Quién es este hombre atado y asustado?", comentaron algunos de los fans de JLo.

Sin embargo, de hecho, la cantante de origen puertorriqueño no tiene de qué preocuparse. Una fuente anónima reveló al portal E!News e que el gimnasio de Lopez y su pareja, Alex Rodríguez, está conectado a su oficina, y cuando hacen una videoconferencia en Zoom, la proyectan en una pantalla grande.

"Si miras de cerca, se puede ver el brazo de Alex, con una camiseta azul marino. Está sentado en su escritorio, con la pantalla grande encima, así que la imagen de la persona que ves es de quien está en la llamada de Zoom", subrayó.