Rosalía se pone a patinar en casa y acaba 'malamente' | Vídeo

Muy a menudo el aburrimiento se apodera de la gente que está obligada a confinarse en casa por la pandemia de coronavirus. A veces en estos casos no se nos ocurre otra idea que inventarnos pasatiempos arriesgados que a menudo acaban mal.

El gran progreso que la celebridad catalana ha alcanzado en este deporte durante la cuarentena es evidente. En ciertos momentos de la grabación, publicada en YouTube, se puede ver que Rosalía ha aprendido a pintarse los labios y a botar una pelota de baloncesto mientras se desplaza sobre su monopatín por casa.

Aun así, no siempre la cosa ha acabado bien. En un momento dado la cantante cae al suelo e incluso se choca con el sillón. Sin embargo, la brillante Rosalía no se ha desanimado y se ha tomado todos sus fracasos con una risa y con alegría. Hecho que demuestra nuevamente que la intérprete del famoso tema Malamente es una persona muy fuerte y que, cuando algo le sale mal, no tira la toalla.