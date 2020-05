Desde JLo hasta Vicente Fernández: así celebran los famosos el Día de la Madre

La cantante y actriz mexicana Thalía publicó en su cuenta de Instagram un tierno vídeo musical en el que se pueden ver fotos de la intérprete junto a su mamá.

"Felicito enormemente a cada una de ustedes por el esfuerzo, paciencia y dedicación con los que cada día llevan este rol tan difícil. A todas esas mujeres que cuidan de los pequeños del hogar con amor y paciencia…", comentó en la publicación.

Jennifer Lopez, a su vez, agradeció a su madre "tener paciencia" y "hacerle creer que podía hacer todo lo que quería". Además, reveló que "la semilla que plantó le hizo quien es ahora".

La diva del Bronx también compartió varias fotos conjuntas con sus hijos y aseguró que ser mamá es "su más grande alegría y felicidad, su mayor reto y su triunfo más grande".

La supermodelo Gigi Hadid publicó en su cuenta una nostálgica foto en la que aparece de niña junto a su madre embarazada.

"Lo mejor que podía pedir. Feliz Día de la Madre a la persona que intentaré imitar todo lo posible. Te quiero más allá de las palabras, Yolanda Hadid, eres una superheroína", comentó la celebridad.

Otra supermodelo, Cindy Crawford, también optó por usar sus redes sociales para dar las gracias a su mamá, Jennifer Sue Crawford-Moluf.

"Me mostró lo que es el amor incondicional y me dio la confianza que me ayudó a convertirme en madre, ¡Son los dos regalos más grandes!", confesó la famosa modelo.

"Gracias por ser un ejemplo de amor y fuerza, de dedicación y paciencia, de integridad y bondad", declaró la supermodelo brasileña Gisele Bundchen en la publicación dedicada al Día de la Madre.

"Gracias por darme la vida y gracias por ser mi querida mamá. ¡Ya sabes cuánto te amo!", subrayó.

El rey del mariachi mexicano Vicente Fernández, a su vez, publicó en su cuenta personal de Twitter una canción dedicada a "todas las madrecitas del mundo".

Para todas las madrecitas del mundo con todo mi cariño, respeto y todo mi amor. #felizdíadelamadre pic.twitter.com/1IpviZLHlw — Vicente Fernandez (@_VicenteFdez) May 10, 2020

​La publicación ha acumulado más de 170.000 reproducciones en tan solo un día.

Por su parte, la actriz Milla Jovovich, que es madre de tres hijos, compartió con sus seguidores una tierna foto en la que se puede ver un pastel que le regaló su hija Dashiel Edan, de cinco años.

"Nuestros hijos son quienes hacen del Día de la Madre un día tan especial cada año y no puedo expresar lo agradecida que estoy por ayudarme a mejorar como madre hora a hora, día a día", confesó la intérprete estadounidense.

Jovovich también dio las gracias a su mamá, la actriz rusa Galina Lóguinova, por "su sabiduría, su sentido del humor y su experiencia vital".

El famoso cantante puertorriqueño Ricky Martin publicó en su cuenta una tierna serie de fotos en las que su madre posa junto a sus hijos. El artista acompañó la publicación de las etiquetas #LaMejorAbuela y #AbuelaOrgullosa.

"¡Qué suerte tenemos de estar cerca de ti mamá! ¡Te amamos tanto!", comentó Martin.