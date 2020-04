Las imágenes de Meryl Streep 'borracha' en casa la hacen la reina de la cuarentena

Es difícil imaginar una faceta que no hayamos visto de una actriz con 49 años de carrera y 21 nominaciones al Oscar, pero ver a Meryl Streep haciendo tragos y tomando directamente de la botella mientras canta es realmente algo nunca visto.

​El evento Take Me To The World: A Sondheim 90th Birthday Celebration reunió al mundo del teatro musical de EEUU para celebrar al compositor Stephen Sondheim, quien cumplió 90 años el 22 de marzo.

Respetando la cuarentena, los actores se conectaron desde sus hogares para homenajear a una leyenda viviente de Broodway.

Streep unió su voz a la de Christine Baranski y a Audra McDonald, quienes fingieron una borrachera para interpretar The ladies who lunch, del musical Company, que cumplió su 50 aniversario el 26 de abril y fue escrito por el propio Sondheim.

Con la frase: "me gustaría proponer un brindis", Streep bebió directamente de la botella después de haberse preparado un cóctel, mientras Christine Baranski se servía vino y Audra McDonald abría una botella de whisky.

Estas imágenes que rápidamente se han viralizado le han valido a Streep el título de reina de la cuarentena. El evento completo se puede ver a través de la página web broadway.com y en su canal de YouTube.