QuarantinaAguilera: un nuevo y divertido reto viral arrasa en las redes | Fotos

El reto viral QuarantinaAguilera (en referencia a la cuarentena y al nombre de la popular intérprete) consiste en recrear las fotos más famosas de la cantante, como las portadas de sus discos o algunos de sus vídeos musicales.

"Me he sentido súper nostálgica durante este tiempo… Y veo que todos los fighters [así se llaman a sí mismos los fans de Aguilera] me llamáis Quarantina, así que pensé que… todos merecemos sentirnos como reinas durante este tiempo, aunque no salgamos de casa", declaró la intérprete.

"Quiero ver vuestros mejores 'looks' de moda o de belleza inspirados en algunas de mis imágenes anteriores", agregó.

Los seguidores de Aguilera inundaron la red con publicaciones, acompañadas de las etiquetas #QuarantinaAguilera y #QuarantinaChallenge, en las que rindieron homenaje a su ídolo musical:

Por su parte, la propia diva de los 2000 compartió en su cuenta una recopilación de las publicaciones que más le han gustado: