YouTube está de aniversario: hace 15 años se cargó el primer vídeo

Ahora es difícil imaginar la vida sin YouTube. La plataforma alberga todo tipo de contenido visual: desde gran variedad de programas de televisión hasta vídeos musicales, películas profesionales, videoblogs amateur y gameplays. Incluso apareció una nueva profesión de videoblogers.

YouTube fue fundado por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim en febrero de 2005. Todos ellos se conocieron cuando trabajaban en PayPal. El 23 de abril ya se cargó el primer vídeo. Se trata de una grabación de 18 segundos en la cual Jawed Karim describe su visita para ver a los elefantes en el zoológico de San Diego. Hasta la fecha Me at the zoo (Yo en el zoológico) tiene más de 90 millones de visitas.

"Bien, aquí estamos frente a los elefantes", cuenta Karim, que tenía 26 años en ese momento, a la cámara. "Lo bueno de estos tipos es que tienen trompas muy, muy, muy largas y eso es genial".

"Y eso es más o menos todo lo que hay que decir", concluye el cofundador de YouTube.

YouTube esperaba convertirse en una plataforma donde la gente pudiera compartir momentos de sus propias vidas, interesantes o no.

Hoy en día, el sitio web de la plataforma afirma: "Nuestro objetivo es dar voz a todas las personas y poner el mundo a su alcance".

El formato también forjó una nueva esfera en la industria de los medios de comunicación, cambiando la forma en que la gente accede y consume las noticias.

Apenas cinco meses después, en octubre de 2005, YouTube alcanzó otro hito, cuando un anuncio viral de Nike alcanzó un millón de visitas, el primer vídeo de la plataforma en hacerlo. Era un anuncio de la marca deportiva con la participación del astro brasileño Ronaldinho que juega con la pelota durante casi tres minutos.

Un millón de visitas es un logro monumental considerando que fue en 2005 donde Facebook, Twitter y otros sitios de medios sociales ni siquiera eran una cosa. Sin embargo, ya para diciembre de 2005, las páginas de YouTube eran visitadas unas 50 millones de veces al día.

Desde ese momento YouTube no se cansa de alcanzar nuevos retos. En diciembre de 2012, el videoclip de la canción Gangnam Style del cantante surcoreano PSY alcanzó mil millones de visitas por primera vez en la historia de la plataforma. Ahora el vídeo más visto de YouTube es un videoclip de la canción Despacito del cantante puertorriqueño Luis Fonsi en colaboración con Daddy Yankee que fue compartido el 12 de enero de 2017. Tiene más de 6.700 millones de visitas y más de 37 millones de 'me gusta'.

En octubre de 2006, Google adquirió la compañía por 1.650 millones de dólares. Según los datos abiertos, la ganancia de YouTube en 2019 era unos 151.500 millones de dólares.

El sitio YouTube tiene como idioma predeterminado el inglés, pero está disponible en un total de 76 idiomas. La plataforma experimentó bloqueos temporales en diferentes países.