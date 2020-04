La "rebelión de las canas": los mayores de 70 protestan en Argentina contra las medidas para aislarlos

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que planeaba firmar un decreto según el cual los mayores de 70 años que quisieran circular por la ciudad debían pedir permiso y certificarse obligatoriamente para salir de su casa.

Una medida similar ya ha sido establecida en Francia, donde las personas mayores de 65 años deberían quedarse en sus casas cuando se levante la cuarentena total, prevista para el 11 de mayo. En Argentina la idea —que iba a afectar a casi medio millón de personas— no llegó a su curso.

Este lunes 20 el Gobierno porteño publicó la resolución, que finalmente estipuló que las personas mayores de 70 años no deberán pedir permiso y ser certificadas para salir a la calle, sino que si desean podrán avisar llamando al 147 o a través de la aplicación BA 147; el aviso tendrá una duración de 48 horas (y no de 24 como se previó originalmente).

La idea de Rodríguez Larreta encontró muchos detractores en las más diversas esferas: recibió críticas desde el mundo intelectual y de celebridades de la televisión y espectáculos de revista. Quizá los más irónicos comentarios los recibió de tres íconos de Argentina: Nacha Guevara, actriz y cantante; Moria Casán, vedette de teatro y conductora, y Graciela Borges, una de las más famosas actrices argentina.

Con más de cinco décadas de trayectoria, estas mujeres ironizaron sobre la medida que, finalmente, no llegó a concretarse.

Nacha Guevara fue la primera en polemizar vía Twitter e Instagram, donde subió dos fotos: una sonriente, con el dedo mayor de la mano levantado (haciendo la higa), en la que escribió: "¿permiso para salir los de más de 70? Gracias, no lo necesito. Soy una ciudadana responsable"; y otra en la que dejó al descubierto sus piernas y escribió:"El Gobierno de la ciudad ofrece voluntarios para los viejitos y viejitas de más de 70..." y en la descripción de la foto, agregó: "Larreta, ¿no me mandas uno esta tarde?".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nacha Guevara (@nachaguevaraoficialok) el 19 de Abr de 2020 a las 12:40 PDT

La diva Moria Casán, amiga de Guevara, contestó a su amiga publicando su foto con este comentario: "Paaar favaaaaar [sic], me estoy por masturbar en el bidet, llamo al 147 o a ABL para que no me corten el orgasmo".

Moria Casán respondió: "Paaar favaaaaar [sic], me estoy por masturbar en el bidet, llamo al 147 o a ABL para que no me corten el orgasmo".

La actriz Graciela Borges también se hizo eco de la campaña que inició Guevara, y subió una foto a Instagram haciendo la higa.

La actriz Graciela Borges también se hizo eco de la campaña que inició Guevara, y subió una foto a Instagram haciendo la higa.

La escritora, ensayista y periodista Beatriz Sarlo también criticó la idea de Rodríguez Larreta. En una entrevista con la cadena de televisión TN dijo que se trata de "un estado de sitio selectivo. Impide la movilidad de sus habitantes por el territorio. Que yo sepa, sin aprobación de la Legislatura. La Constitución debe estar volatilizada o le agarró el coronavirus, pero es un estado de sitio selectivo", ironizó.