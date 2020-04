Fiona Apple vuelve con un nuevo álbum triunfal

Apple siempre ha trabajado sin prisa con solo cinco álbumes a lo largo de sus 24 años de carrera, pero estos han sido una verdadera contribución al mundo de la música. Según la crítica del periódico británico The Guardian, "la Apple de 2020 es asombrosa; es como si hubiera vuelto a reinventar el sonido. Sus ritmos son agradables, pero contrarios e inusuales. En el tema del título (Fetch the Bolt Cutters), canta sobre el fondo de una improvisada orquesta de utensilios de cocina, ladridos de perro y aullidos de gato".

Según USA Today, "cada siete u ocho años, la cantante solitaria y tímida hacia los medios de comunicación reaparece con una nueva obra más idiosincrásica y aventurera que la anterior". En una canción Apple incluso imita los sonidos de

Fetch the Bolt Cutters es una obra de arte emocional, sobre todo en la pista del título, en la que Apple mira con discernimiento a su yo más joven: una mujer ingenua y menos segura de sí misma que está buscando su propia voz y vive a la sombra de un hombre poderoso y temperamental. Por lo visto, se trata del que fuese novio de Apple durante tres años, el director de There Will Be Blood Paul Thomas Anderson, con el que empezó a salir en 1997 y que acabó siendo "fríamente crítico" con ella.

Fiona Apple McAfee-Maggart fue nacida el 13 de septiembre de 1977. Es una cantautora y pianista estadounidense. Sus reconocimientos incluyen un premio Grammy y siete nominaciones adicionales a premios Grammy en varias categorías. Antes de Fetch the Bolt Cutters, su álbum más reciente salió en el 2012.