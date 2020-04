Amber Heard podría enfrentar tres años en prisión por falsificar evidencia contra Johnny Depp

En esta historia de acusaciones y contra acusaciones quién podría terminar hasta tres años en prisión es Heard, y no Deep, como muchos especularon, por falsificar pruebas para incriminar al protagonista de Piratas del Caribe, de acuerdo con la firma de abogados Wallin & Klarich, citada por International Business Times.

Heard, considerada una de las mujeres más hermosas del mundo , acusó a Depp de ser violento y abusivo, lo que la motivó a presentar la demanda de divorcio en diciembre de 2016 tras poco más de un año de matrimonio. Las exparejas del polifacético actor, su exesposa Vanessa Paradis y su exnovia Winona Ryder, salieron en defensa del también músico, aludiendo que durante sus relaciones nunca mostró un comportamiento violento.

La protagonista de Aquaman había afirmado que los golpes que le propinaba su ahora exesposo la habían obligado a maquillarse para varios eventos, entre ellos una aparición que realizó en diciembre de 2015 en The Late Late Show with James Corden. No solo esto, Heard apareció en los tribunales el 27 de mayo de 2016 con hematomas, que, según la texana de 33 años, se los había causado Depp.

Sin embargo, la defensa del protagonista de los Piratas del Caribe aseguraba que ella nunca recibió una golpiza y que ella misma se maquilló los morados. Incluso llamaron a testificar a James Franco, ya que en una cinta de seguridad se les puede ver juntos los días anteriores y posteriores a la fecha en la que la actriz acudió a los tribunales.

Otro de los testimonios a favor del actor vino de Samantha McMillen, estilista de Heard, quien aseguró que la actriz no tenía ningún morado el día de la entrevista con James Carden.

La historia no termina aquí. Recientemente, un medio británico filtró un audio donde se escucha una discusión entre ambos actores. La pelea entre ambos terminó con uno de los dedos de Depp en la basura. Un indicador del estado de la relación. Este no es el único audio o vídeo filtrado, varias grabaciones han salido a la luz meses después de que se anunciara su divorcio.