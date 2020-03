TíoNetflix: Netflix lanza una iniciativa para levantar el ánimo de sus espectadores en cuarentena

La plataforma de streaming propuso a sus usuarios publicar un tuit acompañado de la etiqueta #TíoNetflix para recibir recomendaciones de series, películas o "cualquier cosa de la vida".

La iniciativa pronto se convirtió en una tendencia en las redes. Los usuarios inundaron Twitter con publicaciones en las que pidieron que Netflix subiera algunas de sus series o cintas favoritas de los 80 y 90, desde Sailor Moon y Batman hasta Are you afraid of the dark o Alf.

#TioNetflix por favor sube Batman The Animated Series pic.twitter.com/J9SgTcTldj — Jorge Haro Serrato (@Georgieharo) March 26, 2020

#TioNetflix, para mi... no estaría mal "Le temes a la oscuridad" y "Escalofríos" pic.twitter.com/o8ZlAH5Ude — Un usuario más (@diazdg7) March 26, 2020

​Asimismo, muchos de los usuarios pidieron al tío Netflix que subiera todas las temporadas de la popular serie cómica How I met your mother.

#TíoNetflix exijo que me regresen a How I met your mother pic.twitter.com/KyHLzysSA7 — blvk4lien (@blvk4lien) March 26, 2020

#TíoNetflix una intervención para que regreses How I Met Your Mother, a todos nos hace falta🥺 pic.twitter.com/SdOZ7srIqm — Freedom☔ (@__FreeSam__) March 26, 2020

​Sin embargo, Netflix no es la única plataforma que ofreció servicios gratis a sus usuarios en la cuarentena por el coronavirus.

Por ejemplo, el portal PornHub permitió a que sus usuarios de Italia —el país europeo más afectado por el COVID-19— accedieran de forma gratuita a sus contenidos premium mientras estén en cuarentena para "tener compañía durante el transcurso de estas semanas en casa". En España, las plataformas HBO, Disney+ y Amazon Prime también ofrecen un período de prueba gratuita a sus usuarios.

Debido a la pandemia de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus, cientos de miles de personas por todo el planeta se ven obligadas a quedarse en casa. Hasta el momento, a escala global se han detectado más de 472.000 contagios por el coronavirus, entre ellos más de 21.000 decesos.