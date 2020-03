Una empresa italiana convierte furgonetas rusas en casas rodantes | Fotos

¿Sueñas con adaptar tu furgoneta para viajes largos? Una empresa italiana ahora puede convertir los populares todoterrenos rusos UAZ-452, conocidos como 'Bujanka' (hogaza de pan en ruso), en casas rodantes. Las prestaciones incluyen una cama de 120 cm, una mesa plegable, una cocina… pero ojo, todo esto no vale para una transformación permanente.

El medio de transporte UAZ-452 supone una forma muy efectiva de desplazarse por terrenos de difícil tránsito, pero su estructura interna no es la ideal para aventurarse a hacer viajes de varias semanas. No obstante, eso ya no es un problema gracias a Moltomeno Design, una empresa italiana que tunea estos vehículos para convertirlos en furgonetas para uso campista, también llamados cámpers.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOLTOMENO.DESIGN (@moltomeno.design) 24 Фев 2020 в 11:16 PST

El kit que han desarrollado los italianos para la transformación, nombrado Matrioska, probablemente en un guiño al país del que proviene el vehículo con el que trabajan, ha sido ideado para un uso temporal: la furgoneta podrá ser cámper solo durante el viaje. El montaje de todos los elementos que veremos a continuación lleva unos 99 minutos.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOLTOMENO.DESIGN (@moltomeno.design) 24 Фев 2020 в 11:11 PST

La empresa, tal y como ha informado el sitio web oficial de Moltomeno, ha preparado un sistema que, retirando tres de los asientos que la camioneta trae de serie, permite instalar para el viaje una suerte de dormitorio desmontable. Este, con sus dos posiciones funcionales, crea dos elementos diferentes: una mesa de día y una cama de 120 x 200 centímetros de noche.

Siguiendo el recorrido por el interior del vehículo, el complemento incluye elementos para equipar la cocina: un frigorífico de 65 litros, una cocina de gas con dos hornillos, un fregadero y depósitos de agua potable y no potable. El diseño también incorpora varios armarios y una estantería que se despliega convirtiéndose en una mesita.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOLTOMENO.DESIGN (@moltomeno.design) 13 Дек 2019 в 10:52 PST

Como decimos, todo esto es desmontable, y para guardar todos los accesorios una vez que estamos de vuelta del viaje, la empresa ofrece una caja que se puede transportar en el carro que también incluye el kit.

En cuanto al precio, la compañía ha situado el valor de su proyecto, con todas estas prestaciones añadidas a excepción del frigorífico, en 7.450 euros (unos 8.300 dólares).