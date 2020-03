Billie Eilish se desnuda en pleno concierto: "¿Te provoca mi pecho?"

"¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas? ¿El cuerpo con el que nací no es lo que querías?", se escuchó en la voz de Billie Eilish mientras el vídeo la mostraba despojarse de una prenda.

La cantante protestó contra las críticas a su cuerpo y la humillación corporal en general.

"Si lo que llevo es cómodo, no soy una mujer. Si me quito las capas, soy una puta... Si me pongo más, si me pongo menos, ¿quién decide en qué me convierte eso? ¿Qué significa eso? ¿Mi valor se basa solo en tu percepción? ¿O tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?", continuó la artista.

La ganadora de cinco premios Grammy empezó su gira mundial Where Do We Go el pasado 9 de marzo con un concierto en Miami.