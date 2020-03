Mike Tyson 'noquea' a Eminem en su nuevo y surrealista vídeo musical 

En el vídeo, grabado al estilo de Slim Shady, el intérprete camina por un supermercado en compañía de dos Godzillas, vomita piezas de Lego, dispara un lanzamisiles y hasta es noqueado por el mismísimo Mike Tyson… Aunque tienes que verlo por ti mismo.

En el vídeo —que hace referencia a algunas de las obras más famosas de Eminem, como 8 Mile o The Real Slim Shady— también aparece el viejo amigo y colaborador del rapero, Dr.Dre.

El artista dedicó su más reciente obra al rapero Juice WRLD, que murió por una sobredosis de drogas en diciembre de 2019 con tan solo 21 años. Al final del vídeo, se puede escuchar un fragmento de la voz del joven intérprete.

"Espero que todos tengan un buen día. Espero que todos logren algo significativo, e incluso si no lograste nada significativo, no te desanimes", declara Juice WRLD.

Godzilla forma parte del undécimo disco de Eminem, Music to be murdered by, lanzado a finales de enero.