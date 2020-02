Salma Hayek considera un privilegio interpretar un papel en español

La actriz mexicana Salma Hayek aseguró que para ella fue un honor interpretar un papel en español en la película 'The Roads Not Taken'.

Durante la presentación de la película The Roads Not Taken en el Festival Internacional de Cine de Berlín, Salma Hayek ha destacado que es un honor interpretar un personaje en su idioma natal.

"Esta es una película en inglés en la que Javier Bardem y yo tuvimos el privilegio de hablar en español. Es interesante para mí. Estoy muy agradecida con [la directora] Sally por esto", dijo Salma Hayek en la conferencia de prensa.

Además, la actriz publicó en su Instagram que se siente orgullosa y feliz de que The Roads Not Taken esté entre las 15 películas recomendadas para ver este año.

The Roads Not Taken está dirigida por Sally Potter y se encuentra entre las 18 películas que compiten por el galardón Oso de Oro que se entrega en el evento cinematográfico de Berlinale.