Britney Spears publica el vídeo en el que se quiebra el pie mientras bailaba

"No he bailado en seis meses, así que estaba a tope. Y sí... Sé que estoy descalza... no te rías, ¡pero agarro el suelo mejor así! Puedes escuchar el momento en el que me rompí el pie, lo siento es muy ruidoso", escribió Britney en su Instagram.

En las imágenes se puede ver cómo la cantante realiza varios movimientos de brazos y piernas, además de saltos, hasta que la paraliza un sonido en su pie que le causó dolor y le impidió seguir bailando.

Esa escena en la que Britney se rompe el metatarso ocurrió algunos días atrás. Sin embargo, recién ahora la cantante ha publicado el momento en el que sufre la lesión que había sido dada a conocer inicialmente por su novio Sam Asghari a través de sus redes sociales.

"Cuando te rompes algo, suele sanar más fuerte, especialmente cuando eres mi chica. Mi leona se rompió el metatarso haciendo lo que ella ama, que es bailar. Deseándole la mejor recuperación para que pueda saltar, correr y bailar", escribió Sam en su cuenta de Instagram.

Los seguidores de Britney Spears quedaron impresionados con el vídeo y le enviaron cientos de mensajes deseándole una pronta recuperación.