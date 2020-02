Polémica en las redes por el baño de Cristiano Ronaldo con sus hijos

Cristiano Ronaldo ha provocado un torbellino de sentimientos encontrados con su última publicación en Instagram, donde podemos ver a la estrella del fútbol disfrutando de un baño con sus cuatro hijos.

Ver esta publicación en Instagram Funny moment with my babies 😀❤️ Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 24 Feb, 2020 a las 12:01 PST

El actualmente jugador del Juventus acompañó la publicación con las palabras "momento divertido con mis pequeños". Así es como se la ha tomado la mayor parte de los usuarios, como un momento bonito e inocente de relax entre padre e hijos.

La cantante portuguesa Katia Aveiro apoyaba a su compatriota desde su perfil oficial con un sencillo "mis amores" en su lengua natal.

El perfil verificado de Rudy Bundini ha comentado que "esto es muy conmovedor".

Sin embargo, como es habitual en las redes sociales, y más aún cuando se trata de celebridades, losno han tardado en aparecer. Bastantes usuarios han considerado que eraque el futbolista se bañara desnudo con sus hijos, llegando a hacer bromas al respecto y a tildar el momento de

El usuario @joseph_brownlll se preguntaba lo siguiente: "¿soy el único que piensa que esto está mal y es demasiado?".

Por su parte, @mike_tribeleader hacía esta reflexión: "Oh, no voy a juzgar, pero esto se ve raro. Espero que lleven todos algo puesto, al menos calzones, porque eso no está bien, tío".