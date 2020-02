Más vale tarde que nunca: Tarantino es padre por primera vez a los 56 años

El aclamado director de cine Quentin Tarantino ('Pulp fiction', 'Once upon a time… in Hollywood') y su esposa, la cantante y modelo israelí Daniella Pick, tuvieron su primer hijo. El pequeño nació en un hospital de Tel Aviv.

Tarantino y su amada se conocieron en 2009, durante la promoción de la cinta Inglorious Basterds (Malditos bastardos​ en España y Bastardos sin gloria​ en Hispanoamérica). Sin embargo, solo fue en 2016 cuando iniciaron su relación amorosa. Anunciaron su compromiso en 2017 y se casaron un año después, en noviembre de 2018.

Este es el primer hijo tanto para Tarantino, que tiene 56 años, como para Pick, que es 20 años más joven que el famoso cineasta.

La esposa del director no solo es una popular cantante y modelo en su país natal. También protagonizó un cameo en su nueva película, Once upon a time… in Hollywood (Érase una vez en Hollywood, en España, y Había una vez en Hollywood, en Hispanoamérica), cinta que recientemente se llevó dos premios Óscar y tres Globos de Oro.

La pareja reside en Tel Aviv. El propio cineasta reveló que ya "sabe muchas palabras en hebreo" y va a continuar con sus estudios, ya que "no quiere que su hijo hable un idioma que no puede entender".