"¡Me rompe los oídos!": un ministro francés se queja de la canción de su país para Eurovisión

Franck Riester criticó la canción The Best In Me (Lo mejor de mí) después de que fuera presentada por el cantante Tom Leeb. En el Parlamento francés, Riester respondió a la pregunta de un diputado afirmando que: "Es cierto que el coro está en inglés, me rompió un poco los oídos esta mañana en la radio".

A su vez,, la emisora nacional, asegura que la canción tiene "emoción universal". "Es una elección independiente de France Télévisions", explicó el ministro, quien entiende que esta estrategia debería ayudar a Francia a "conseguir el Santo Grial" —el primer premio del concurso—.

No es la primera vez que la letra inglesa en las canciones que Francia presenta en el popular concurso musical genera controversia. Cuatro de las seis canciones anteriores han tenido líneas o coros en inglés en un intento por ganar el favor de los votantes internacionales.

The Best In Me fue escrita por el cantante sueco John Lundvik en inglés y luego traducida parcialmente al francés. Francia no gana el concurso desde 1977, y quiere hacer todo lo posible por cambiar su suerte.

La final de Eurovisión tendrá lugar en la ciudad de Rotterdam (Países Bajos) el 16 de mayo.