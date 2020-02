La hija de Spielberg anuncia su carrera en la industria del porno

Mikaela Spielberg, de 23 años, reveló en una entrevista exclusiva con el tabloide británico que ya ha empezado a producir vídeos porno en solitario. Eso sí, lo que no planea hacer es filmarse teniendo sexo con alguien por respeto a su pareja, Chuck Pankow, 24 años mayor que ella.

Ahora, la joven espera obtener su licencia de. Si bien en su momento publicó una serie de vídeos de poca calidad producidos por ella misma, luego decidió retirarlos temporalmente hasta que obtuviese la licencia. Aunque haceren solitario y autoproducidos no es ilegal, Mikaela se mantuvo firme en su deseo de que todo estuviese dentro del marco legal. En un futuro, dice, le gustaría ser una bailarina erótica.

Mikaela afirma que habla con asiduidad con sus padres y que les comunicó sus planes por FaceTime. Steven y su esposa, Kate Capshaw, estaban "intrigados" pero "no molestos", compartió.

La joven se describe a sí misma como una "criatura sexual". "Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y, francamente, me cansé de que me dijeran que odiara mi cuerpo. Y también me cansé de trabajar día a día de una manera que no satisfacía mi alma", confiesa, y añade que antes no le gustaban sus pechos grandes pero que acaba de darse cuenta de que son "puro negocio rentable".

"Mi cuerpo, mi vida, mis ingresos, mi elección. No le debo a nadie mi autonomía o virtud solo por un nombre", declara la hija del director. También espera que su nueva elección de carrera le ayude a independizarse financieramente de sus padres.

"Esto no es como una elección de 'final del camino' ni de 'he tocado fondo'. Esta es una elección, me di cuenta de que no hay que avergonzarse de tener una fascinación por esta industria y querer hacer algo que sea seguro, cuerdo y consensuado", aclara la chica.

Añade que siente un gran amor y respeto por sus padres y admite que, aunque estaba nerviosa por decírselo, no le sorprendió que la apoyaran, ya que quieren que sea feliz.

La hija adoptiva de Spielberg también habló por primera vez sobre su difícil pasado. Abusaron de ella sexualmente, aunque quienes lo hicieron no eran parte de su familia ni de su círculo de amigos.

Asegura que eso contribuyó a que sufriera durante años problemas de salud mental como la anorexia, el trastorno límite de la personalidad y el alcoholismo, pero ahora se siente mucho mejor y está "en un buen lugar".