La cubana Ana de Armas luce su sensualidad en la portada de Vanity Fair | Fotos

"Hollywood no es mi vida, es mi realidad. Tengo amigos geniales aquí y me han pasado cosas muy buenas, pero la forma de vida, la exposición y las constantes situaciones de negocio no son para mí. (...) Actuar es lo que me encanta hacer, pero no puedo estar hablando de ello todo el tiempo. Para citar a Marilyn Monroe: 'Está bien comer caviar, pero no cuando lo comes en cada comida'. Frijoles, tal vez. Pero caviar, no", ironizó la cubana.

Ana de Armas protagoniza la película 'Blonde' en la que encarna a Marilyn Monroe.

"Interpretar a Marilyn fue innovador. Una cubana interpretando a Marilyn Monroe. Lo deseaba tanto", comentó la actriz que tuvo que teñirse de rubia para este papel.

Como estrella de Puñales por la espalda (Knives out, en inglés), recibió su primera nominación al Globo de Oro.

De Armas también protagoniza la nueva película de James Bond en la que, según Vanity Fair, reinventa a la chica Bond.