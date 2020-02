YouTube cumple 15 años: esto es lo que no sabías sobre la famosa plataforma de vídeos

Con motivo del 15 aniversario de YouTube, te ofrecemos algunos de los datos más curiosos sobre este portal.

El primer vídeo: trompas muy largas

Dura apenas 18 segundos y se llama Me at the zoo (Yo en el zoo). El primer vídeo de la historia de la plataforma, grabado en el zoológico de San Diego, muestra a uno de los fundadores de YouTube, Jawed Karim, frente a la jaula de elefantes, y todavía está disponible. Desde 2005, la grabación ha acumulado más de 84 millones de reproducciones.

"Bien, entonces aquí estamos frente a los... elefantes. Y lo bueno de estos tipos es que tienen unas... trompas muy, muy, muy largas, y eso es genial. Y eso es todo lo que tengo que decir", declara el protagonista del clip.

El vídeo no musical más visto

Todos estamos al tanto de que el pegadizo tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee, Despacito, con un total de 6.600 millones de reproducciones, es el vídeo musical más popular del portal, pero sabes cuál es el vídeo no musical más visto de YouTube?

Este insólito vídeo, titulado Charlie bit my finger (Charlie me mordió el dedo, en español), muestra un chistoso conflicto entre dos hermanitos, Harry y Charlie. La divertida grabación acumuló más de 872 millones de visitas y generó una oleada memes y parodias.

En el 10 aniversario de la publicación, los chicos han recreado la icónica escena:

Los vídeos más odiados de YouTube

Curiosamente, algunos de los vídeos con más no me gusta fueron hechos por la misma plataforma. En particular, se trata de las recopilaciones de vídeos YouTube Rewind, publicadas en 2018 y 2019, con más de 17 y 8,7 millones de dislikes, respectivamente.

Por su parte, el vídeo musical Baby, del canadiense Justin Bieber, ocupa el segundo peldaño del ranking, con unos 11 millones de no me gusta.

¿Cuánto tiempo llevaría ver todos los vídeos de YouTube?

Cientos de horas de vídeos, desde tutoriales de belleza hasta documentales, se suben a YouTube cada minuto. De esta manera, es físicamente imposible ver todo el contenido de la plataforma en una vida.

📎🎥 Más de $25 millones: ¿cuánto ganan las estrellas de YouTube?

👉🌐 https://t.co/4qzoIDuIOs pic.twitter.com/UsukiVKS0E — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) December 21, 2019

​Sin embargo, no desesperes: siempre puedes buscar lo que te interesa para pasar un buen rato o hasta grabar y subir a YouTube tu propio vídeo.

¿Cuánto gana YouTube?

A principios de febrero, Alphabet, la empresa matriz de Google, hizo públicas las ganancias generadas por la plataforma digital.

De acuerdo con el informe publicado, en 2019, YouTube facturó más de 15.000 millones de dólares en publicidad. En cuanto a los ingresos totales, ascendieron a los 162.000 millones de dólares.