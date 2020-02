Óscar a mejor meme: de qué se rieron las redes tras la entrega de los premios | Fotos

Ya es imposible que un evento importante a nivel mundial no esté seguido de una catarata de memes alusivos. La 92° entrega de los premios Óscar no fue la excepción y varios de los momentos de la gala rápidamente se convirtieron en memes entre usuarios latinoamericanos.

El discurso ecologista de Joaquin Phoenix tras recibir el Óscar a mejor actor fue uno de los puntos altos de la noche y no tardó en convertirse en meme. Como es habitual, valiéndose de una escena de Los Simpson.

Los memes después del discurso del gran Joaquin Phoenix ya llegaron.😂❤️#Oscars pic.twitter.com/lgSdpke8Rw — Darth Dante (@DanteSkywalkerD) February 10, 2020

Una de las imágenes más replicadas como meme en las redes fue la del director Martin Scorsese con los ojos entrecerrados tras varias horas de ceremonia.

Yo viendo Memes de los #Oscars a esta hora // yo mañana en la oficina pic.twitter.com/6F2L8FMQaI — Jorge Montejo (@Sin_patrocinios) February 10, 2020

Otro meme que se valió de una escena de Los Simpson: emulando la oportunidad en que Homero Simpson debe escribirse los nombres de sus amigos Lenny y Carl para identificarlos, un meme jugaba con la confusión entre el director británico de 1917 Sam Mendes y el cantante canadiense Shawn Mendes, intérprete del éxito 'Señorita'.

Otro de los momentos meme de la noche: la cantante Billie Eilish no solo interpretó 'Yesterday' de The Beatles durante la gala, sino que también entretuvo a los espectadores con sus expresiones desde la platea. Su particular mueca fue captada justo cuando las presentadoras Maya Rudolph y Kristen Wiig entonaban una canción.

Los memes también están a la orden del día en la alfombra roja. La víctima en este caso fue la ganadora a mejor actriz de reparto, Laura Dern, cuyo vestido fue comparado con un pastel.

El actor Timothée Chalamet también fue motivo de burlas por su particular atuendo.

el oscar para los mejores memes es para timothée chalamet pic.twitter.com/u93jy00iuk — queen of disaster (@ansexiety) February 10, 2020

El uso de su imagen en un aviso de búsqueda de guardias de seguridad fue de lo más hilarante por estas latitudes.

Los niños de Jojo Rabbit le dieron a la gala un aire juvenil que, en oposición a Robert de Niro y Al Pacino, sirvió para los chistes de los internautas.

Empieza la actualización de Windows / Termina la actualización de Windows pic.twitter.com/T8bKAqCvGy — inca (@LaInca_) February 10, 2020

Una inesperada figura de la noche fue Sharon Choi, la traductora del director coreano Bong Joon-ho. La mujer debió subir con él en cada galardón y se ganó la simpatía de todos.

La traductora de Bong Joon-Ho cada vez que Parasite ganaba algo...#Oscars pic.twitter.com/FzORvnL6aK — Mrs Scorpion (@dariabop) February 10, 2020

A este ritmo, la Academia debería crear una categoría para los mejores memes, que ya son parte esencial de cualquier entrega de premios.