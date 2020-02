La liga de béisbol de EEUU castiga a Roger Waters por su postura contra Israel

MLB mostró anuncios de entradas de la gira de Waters This Is Not a Drill, que provocaron la ira de organizaciones judías como B'nai B'rith. La organización ha criticado a Waters por su apoyo al movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS).

Las opiniones de Waters sobre Israel "superan con creces los límites del discurso civil", escribió la organización en una carta al comisionado de MLB Rob Manfred.

"B'nai B'rith está triste e indignada de que el béisbol —el deporte de Jackie Robinson, Hank Greenberg, Sandy Koufax y Roberto Clemente— utilice sus recursos en línea para dar a conocer a un individuo con una alarmante historia de odio antisemita", indicó.

Por su parte, las Grandes Ligas de Béisbol confirmó queen las plataformas de la MLB.

Asimismo, a la campaña contra Roger Waters se unió el Centro Simon Wiesenthal que apoya a los supervivientes del Holocausto y se enfrenta al antisemitismo. El Centro se opuso a que Waters actúe en México, por lo que escribieron a las empresas que patrocinan y promueven el concierto de Waters en el país latinoamericano para instarle a retirarse.

"El prestigio de su empresa no debe ser manchado por aquellos que utilizan la música para camuflar la discriminación y la difusión de un mensaje violento y racista", afirma la carta, firmada por los directores de relaciones internacionales del centro, Shimon Samuels y Ariel Gelblung.

La campaña BDS fue creada por varias organizaciones palestinas para denunciar internacionalmente la. El grupo pide un boicot internacional a Israel hasta que el país cumpla con varias demandas, sobre todo en relación con sus asentamientos en Cisjordania. No apoya ninguna resolución específica al largo conflicto entre Israel y Palestina.

El cantante británico de Pink Floyd se unió a BDS en 2011.

La gira de Waters comienza el 8 de julio en Pittsburgh, Pensilvania y concluye el 3 de octubre en Dallas, Texas.