Óscar 2020: los favoritos en las siete categorías más esperadas | Fotos, vídeos

La entrega de los premios de la Academia vuelve a concentrar la atención del mundo del cine. Una película británica y otra surcoreana figuran como favoritas este año. En tanto, 'Joker', 'Once Upon a Time…in Hollywood' y 'The Irishman' buscarán no decepcionar tras ser las que recogieron más nominaciones.

Desde que la bibliotecaria de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Margaret Herrick —según cuenta la leyenda— dijo que la estatuilla creada para homenajear a las figuras de Hollywood le recordaba a su 'tío Oscar', la distinción no ha dejado de consolidarse como el sueño de cualquier actor y actriz del mundo.

La, que se realiza este domingo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, volverá a concentrar las expectativas de todos los cinéfilos del mundo con varios platos fuertes que erigirse como grandes ganadores. Joker, con 11 nominaciones, y Once Upon a Time…In Hollywood y The Irishman con 10, aparecen como los filmes más fuertes en la competencia

Como es habitual, las categorías de 'Mejor Director', 'Mejor Película', 'Mejor Actor' y 'Mejor Actriz' constituyen el plato fuerte de una ceremonia que por segundo año consecutivo se realizará sin un maestro de ceremonias principal, según anunció la cadena de televisión ABC. De todas formas, habrá presentadores rotativos, entre los que aparecerán figuras de primer nivel como Tom Hanks, Jane Fonda, Natalie Portman o Chris Rock, entre otros.

La previa no estuvo exenta de polémica, ya que la propia cuenta de Twitter de los premios hizo una publicación con supuestos ganadores que, ante el escándalo, debió borrar.

¿Quiénes son los favoritos para el Óscar 2020?

Por supuesto, cada edición de los Óscar es una oportunidad para que fanáticos de todo el mundo realicen sus predicciones y pronósticos sobre quiénes serán los ganadores y, por qué no, quienes terminarán la gala con el mote de perdedores. El periodista y crítico de cine Mathías Dávalos, compartió con Sputnik algunas previsiones de cara a la gala del domingo 9.

Mejor Película

La estatuilla podría estar entre 1917 de Sam Mendes o Parasite de Bong Joon Ho. Para Dávalos, 1917 puede correr con cierta ventaja, puesto que "la Academia suele ponderar filmes ambiciosos o superproducciones de guerra". Además, la película de Mendes se quedó recientemente con el BAFTA (Premios de la Academia Británica de Cine y Televisión, por sus siglas en inglés).

De todos modos, no se debe descartar a Parasite, que tiene en su haber la Palma de Oro en Cannes en 2019 y que también aparece como gran favorita en la categoría de Mejor Película Extranjera.

Mejor director

La pugna parece estar centrada entre el británico Mendes y el coreano Bong Joon Ho. En esta categoría, considera Dávalos, una victoria del afamado director estadounidense Quentin Tarantino sería una verdadera sorpresa.

© REUTERS / Mario Anzuoni El director de cine británico Sam Mendes durante la gala de nominaciones de los Óscar

Mejor actor

Es una de las categorías en las que parece haber mayor consenso. El trabajo de Joaquin Phoenix interpretando al Joker ha despertado admiración y elogios alrededor del mundo. Por si fuera poco, el actor nacido en Puerto Rico fue se quedó con su categoría en los Globos de Oro y el BAFTA.

Mejor actriz

Otra categoría en la que parece haber consenso. Tanto Dávalos como la mayoría de la crítica se inclina por Renee Zellwegger y interpretación de la célebre actriz y cantante Judy Garland en Judy, la biopic dirigida por Rupert Goold.

© Foto : EPK.TV/ David Hindley/Cortesía LD Entertainment y Roadside Attractions La actriz Renée Zellweger interpretando a Judy Garland en una escena de la película 'Judy'

Otro nombre que resuene en la categoría, aunque no con tanto peso como el de Zellwegger, es el de Scarlett Johansson por su papel en Marriage Story.

Mejor actor secundario

Es difícil pensar que Brad Pitt no se llevará la estatuilla en esta categoría por su papel de Cliff Booth, el doble de riesgo y amigo del famoso actor de westerns Rick Dalton (interpretado por Leonardo Di Caprio) en Once Upon a Time…in Hollywood.

© REUTERS / Mario Anzuoni El actor estadounidense Brad Pitt durante la ceremonia de nominados de los Óscar

Mejor actriz secundaria

Es un "voto cantado", apuntó Dávalos. En esta categoría, la crítica parece volcarse hacia Laura Dern y su papel de Nora, la abogada que asiste al personaje de Johansson en Marriage Story.

© REUTERS / Mario Anzuoni La actriz estadounidense Laura Dern durante la gala de nominados de los Óscar

Mejor película extranjera

Es una categoría que siempre genera expectativa para testear cómo caen en Hollywood algunas tendencias del cine mundial. En esta edición, el Óscar se definirá entre filmes de Polonia, Macedonia, Francia, España y Corea del Sur.

Precisamente, el premio parece estar entre los dos últimos. Según Dávalos, Parasite logrará imponerse sobre la española Dolor y gloria de Pedro Almodóvar.