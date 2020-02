"El universo se está expandiendo": Marvel presenta adelantos de 3 nuevas series

El final de la Liga de Fútbol Americano (NFL) atrae no solo los aficionados de este deporte, sino también a los fans del cine y las series. De costumbre, el Super Bowl es un evento importante para los anuncios de las principales novedades del séptimo arte. Este año, Marvel reservó un espacio para presentar sus adelantos.

La compañía estadounidense presentó en Miami el ya conocido tráiler de Viuda Negra, que se estrena en mayo de 2020. No obstante, después logró sorprender a los fans con la presentación de los avances de tres nuevas series bajo el lema "el universo se está expandiendo".

​El vídeo empieza con Sam Wilson sacando el escudo del Capitán América de un árbol y lanzándolo tan fuerte como puede. Es la escena de la serie The Falcon and the Winter Soldier (Falcon y el Soldado del invierno), que se lanzará a finales de 2020 y tendrá seis episodios.

La historia tendrá lugar después de los acontecimientos de la película Los Vengadores: Endgame y narrará las aventuras del nuevo Capitán América, Sam Wilson, antes conocido como Falcon. Su ayudante es Bucky Barnes, apodado Soldado del invierno.

Otra miniserie de seis episodios que también está previsto que salga en 2020 es WandaVision. Está dedicada a los personajes de Wanda Maximoff y Vision. Los eventos de la serie también se desarrollan después de los acontecimientos de Endgame. En el vídeo se puede ver a los héroes en blanco y negro en un ambiente de los años 1950. Sin embargo, entre las escenas se puede ver a la Bruja Escarlata con su vestimenta clásica de los cómics.

El protagonista de la tercera serie, Loki, aparece solo por unos segundos. "Quemaré este lugar hasta los cimientos", promete el personaje de Tom Hiddleston con un logo de TVA en su camisa aparentemente de prisionero.

Los internautas yaacerca de los acontecimientos de la serie, ya que TVA significa Time Variance Authority —Autoridad de la Variación Temporal— que se dedica al monitoreo de los líneas temporales en el multiuniverso de Marvel.

La serie se centrará en las aventuras de Loki que logró escapar con la Gema del Espacio en la película Los Vengadores: Endgame.

Sin embargo, Marvel evitó presentar el tráiler de Los Eternos, cuyo estreno se planea en noviembre de 2020. La película se posiciona como la sucesora de Los Vengadores y ha llamado la atención por su elenco integrado por estrellas. Entre los actores involucrados están Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden y Kit Harington.