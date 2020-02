Filtran un audio que comprueba que Johnny Depp era golpeado por su exesposa Amber Heard

El actor Johnny Depp y su exesposa Amber Heard se han divorciado en medio de un escándalo por denuncias de abuso físico hasta llegar a los juzgados. En 2016, la actriz acusó a Depp de violencia familiar, mientras que el actor presentó pruebas que demostraban lo contrario.

Después de años de conflicto, ahora la historia parece darle la razón a Johnny Depp luego de que el medio Daily Mail filtrara un audio donde la actriz admite que lo golpeó en la cara por su enojo. Además, en otras partes del audio parece perder la razón por la ira que siente.

"Lamento no haberte golpeado en la cara con una cachetada adecuada, pero te estaba golpeando, no te estaba dando un puñetazo. No sé cuál fue el verdadero movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé", se puede escuchar a Amber en el audio.

Como respuesta, Johnny Deep le dice que está harto y preocupado por las consecuencias que puede traer consigo el abuso físico en su relación.

"Me fui anoche. De verdad, te juro, debido a que no podía soportar la idea de más abuso físico de uno sobre otro. Porque si hubiéramos continuado, se habría vuelto jodidamente malo. Y cariño, ya te dije esto una vez, me asusta muchísimo morir, estamos en una jodida escena del crimen", dijo Depp.

Aparentemente, la relación de Johnny Depp atravesó muchas crisis que incluyeron violencia. Al hacerse público el audio, los internautas se indignaron y pidieron justicia para Johnny Depp en las redes sociales.

La terrible relación entre Johnny Depp y Amber Heard es una muestra que la violencia no tiene sexo ni género.



¡Cualquier tipo de violencia es repudiable!#JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/GZrp5thS0t — Javier Rodríguez (@JavRodriguez13) February 2, 2020

TODAS Y CADA UNA DE LAS PERSONAS que en todo este tiempo han creado una campaña en contra de este hombre, ahora mismo como MÍNIMO deberían de pedir DISCULPAS.



El abuso no ende de género, TODOS podemos ser víctimas, y Johnny es una de esas víctimas.#JusticeForJohnnyDepp ✨✨✨ pic.twitter.com/ZuOChGFxOl — Darth Atrius. (@DarkSanti97) February 1, 2020

Yo lo sabía!!!! Lejos de ser mi actor favorito, sabía que era incapaz de lastimar a una mujer. Y apesar de que engañó a Vanesa con la pendeja de Amber, fue capaz de defenderlo y dar la cara por él. Por suerte por fin ha salido la verdad. https://t.co/CpjKrMhdbh — 🌟 Domiino Harvey 🌟 (@Domiino_Harvey) February 2, 2020

#JusticeForJohnnyDepp

JOHNNY DEPP FUE VICTIMA DE VIOLENCIA DE GENERO POR AMBER HEARD UNA MUJER QUE UTILIZO EL REFUGIO FEMINISTA PARA MUJERES CON CASOS REALES A SU FAVOR PARA TENER DINERO.

QUE VAYA PRESA PARA MOSTRAR A MUJERES MALAS A TOMARSE LA VIOLENCIA DE GENERO ENSERIO pic.twitter.com/WPdFJ70lAo — Mak Nva (민윤기Ánima) 🇦🇷 (@MakNva) February 2, 2020

El caso de Johnny Depp muestra que la violencia de género es en ambos sentidos y que el deber del feminismo es luchar por la igualdad en la protección de derechos tanto para mujeres como para hombres, sin discriminación#JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/EbGLplFGKS — laura rodriguez (@laura_rodiguez) February 2, 2020

Amber Heard había asegurado que Johnny Depp era un alcohólico y que consumía drogas que lo ponían violento al punto de haber sido agredida físicamente. Los actores se casaron en 2015 y después de dos años de escándalos por violencia familiar se separaron.