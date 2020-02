Una anécdota argentina se hace viral: "A los gringos nunca se les regala un alfajor"

"A los gringos nunca se les regala un alfajor", empezó Bruno. "Desperdicié un Havanna Blanco en un hijo de p*** que lo dejó tirado en el escritorio porque: 'Oh, it was too sweet'. Comen caca bañada en syrup sobre peanut butter todos los días y un alfajor les parece 'muy dulce'", lamentó el tuitero argentino.

A los gringos



NUNCA

SE LES REGALA

UN ALFAJOR



Desperdicié un Havanna Blanco en un hijo de puta que lo dejó tirado en el escritorio porque “Oh, it was too sweet”



Comen caca bañada en syrup sobre peanut butter todos los días y un alfajor les parece “Muy dulce” — Bruno no pudo venir (@brunoacanfora) January 29, 2020

Su tuit recibió más de 90.000 'me gusta' y casi mil comentarios. Hubo quien criticó a Bruno por generalizar a los estadounidenses, pero la gran mayoría de los usuarios de la red social compartió testimonios de experiencias similares que vivieron con sus amigos extranjeros.

En una juntada con gente de todo el mundo lleve UN CACHAFAZ y una gringa comió un pedacito Y LO DEJO TIRADO POR DIOS CÓRTAME EL PECHO CON UNA NAVAJA QUE ME DUELE MENOS. UN CACHAFAZ GASTÉ por alguien que no sabe apreciarlo. — Yasi 🌻 (@yaztorresm) January 29, 2020

Me pasó que un alemán, me dejó la mitad de un Terrabusi, para después. Ke? Kien deja la mitad de un alfajor para después? Después de ke? — Valerie (@valmodenesi) January 29, 2020

Yo llevé a Corea del sur y los comieron como en 5 partes. O sea 1 pedacito por día por 5 días. No tienen las papilas gustativas preparadas para nuestros dulces. Me quería morir, lo que gasté en Havanna — 📺Vandelay Series 💚 (ludambrosio) (@ludambrosio) January 29, 2020

Idem. Acá uno comió la mitad y LO GUARDÓ para más tarde.

Les tuve que mostrar como se come un alfajor. pic.twitter.com/OZF7cvYl1u — Marco Acanfora (@MarcoAcanfora) January 29, 2020

Con los alemanes pasa algo similar.

Les llevé una caja de alfajores Havanna y agarraron UNO y con un cuchillito lo cortaron como una pizza en OCHO. — Babs 💚 (@HerMajestyIsB) January 29, 2020

Yo un día le convidé a un francés y dio x hecho que se trataba de un queso, lo escupió y lo tiró!🤯 — @MrsCruz🦔💚🧡🧉 (@CroceMar) January 29, 2020

🙋‍♀️Lección aprendida hace mucho años, ahora sólo traigo para gente especial que los valora. A mi me dijeron lo mismo y me pensaba “Vos comés torta CON helado y me decís que esto es muy dulce? — Valeria Molteni 🧉 🙏🏻🧘‍♂️💚 (@vmolteni) January 29, 2020

Otros aprovecharon la ocasión para burlarse de la 'gastronomía' y de los hábitos alimentarios de los estadounidenses.

Fue porque no lo pasaste por huevo y harina y se lo diste frito con cheddar y bacon, ahí si seguro le gustaba — Capitán Nosequé (@ecapitannoseque) January 29, 2020

Los yankis no tienen altura moral para criticar ninguna comida, prácticamente cualquier cosa es mejor, más rica y más sana que la comida del día a día de ellos — Alex (@alejo_joan) January 29, 2020

No entendiste nada, tenías que meterle el alfajor en una hamburguesa con 3 kilos de bacon, se lo morfan en 2 minutos — Al Von 🧉 (@power_shile) January 29, 2020

Daselo envuelto en bacon y cheddar y frito capaz así le gusta — La Gordo Thor 💚 (@ChopoMD) January 29, 2020

El revuelo causado hizo que incluso Hugo Basilotta, dueño de Guaymallén, famosa fábrica de alfajores argentina, participara en la discusión.