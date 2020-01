Stallone sorprende a sus fans al dejarse canas | Vídeo

El hecho es que el intérprete hollywoodense —famoso por su melena negra— solía cubrir las canas con tinte. Sin embargo, esta vez optó por mostrar a sus fans su look natural.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) 28 Янв 2020 в 2:22 PST

"A veces, me despierto y no me apetece hacer nada. Simplemente quiero relajarme. Simplemente muy cierto. Si alguien dice lo contrario, está mintiendo: es la naturaleza humana", declaró el actor, de 73 años, quien agregó que "luego, te das la vuelta, te enojas un poco contigo mismo y te das cuenta de que debes hacer un depósito en el BANCO DE METAS".

Anteriormente, el actor de la saga Rocky compartió un divertido vídeo en el que presenció el ataque de un "plátano asesino".