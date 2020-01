Irina Shayk se sincera sobre su ruptura con Cooper: "La vida sin B es un terreno desconocido"

El actor y productor estadounidense e Irina Shayk se separaron a principios de junio de 2019, tras cuatro años de relación. Siete meses después, la celebridad lo contó todo sobre sus sentimientos después de la ruptura.

"Creo que en todas las buenas relaciones sentimentales tu ofreces lo mejor y lo peor de ti. Así es la naturaleza humana. Por eso dos personas geniales no tienen por qué ser una gran pareja", confesó la modelo.

Al mismo tiempo, admitió que Bradley y ella "han sido muy afortunados por lo que han pasado juntos", aunque "la vida sin B es un terreno desconocido" para ella.

La célebre pareja tiene una hija de tres años, Lea De Seine. Cooper y Shayk comparten la custodia de la pequeña.

"Es muy difícil encontrar el equilibrio entre ser madre soltera y trabajar. Créanme, hay días en los que me levanto y pienso, en plan: Dios mío, no sé qué hacer, me estoy cayendo a pedazos", reveló la modelo.